Польский оружейник назвал взятку самой популярной формой коррупции на Украине. Фото: Li Dongxu/GLOBAL LOOK PRESS

Производители вооружения в Польше сталкиваются с огромным уровнем коррупции для заключении контрактов с Украиной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель одной из польских оружейных компаний.

По его словам, с украинскими партнерами невозможно сотрудничать, если не учитывать в своих расходах коррупционную составляющую. А одна из самых популярных форм коррупции в Незалежной - классическая взятка. Причем, их берут за все: от любых согласований и разрешений до урегулирования споров.

«Хочешь выставить счет на миллион, а от тебя требуют счет на 1,2 – 1,3 миллиона. Все, что свыше миллиона нужно отдать обратно наличными. Обналичивай эти деньги как хочешь, списывай их как хочешь, сам иди на финансовые и коррупционные преступления. Иначе никакого сотрудничества не будет», - жалуется собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Украине украли 42 миллиарда долларов западной помощи. При без содействия США тут не обошлось. Потому Министерство обороны США досрочно отстранило от должности генерал-лейтенанта армии США Чарльза Костанцу, который отвечал за военную помощь Незалежной.

До этого СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора раскрыли коррупционную схему, в рамках которой теперь уже бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны присвоил более 90 миллионов гривен, предназначенных для закупки противотанкового вооружения для нужд ВСУ.