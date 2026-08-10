Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: на Украине не смогут увеличить набор новобранцев в ВСУ Фото: REUTERS.

Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не сможет увеличить набор новобранцев в ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам эксперта, в идеале новобранец должен обучаться 13 недель. Но украинским мобилизованным везет, если они получают на это три дня.

«Им еще повезет, если дадут три дня. Вот твоя форма, вот твоя винтовка — удачи, иди туда! А просто ставить на передовую живые тела — это не решение», — отметил он.

При этом Джонсон усомнился, что киевскому режиму удастся увеличить набор призывников, потому что там не работает обычная схема. На Украине мужчины не приходят и не записываются в армию, их хватают на улице.

«Восточный фронт в этом конфликте настолько же привлекателен, каким он был во Второй мировой войне. Никто не хотел идти на восточный фронт. Слишком смертоносно, слишком жестоко. Да и никаких перспектив для увеличения набора просто нет», — заключил Джонсон.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что на Украине сейчас насчитывается около двух миллионов уклонистов от мобилизации. Власти пока не видят значительную часть этих граждан в государственных системах. Для оценки реального мобилизационного ресурса необходимо сначала установить их статус.

Немногим ранее на Украине начались массовые проверки территориальных центров комплектования. К 6 августа было выявлено 208 нарушений законодательства, составлен 101 административный протокол и возбуждено одно уголовное дело.