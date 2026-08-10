Европу ждёт острый дефицит ракет-носителей: тяжелейший период начнётся в ближайшие годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европейское космическое агентство бьет тревогу: уже к началу следующего десятилетия у Старого Света может просто не оказаться собственных ракет для вывода спутников на орбиту. Стремительный рост числа космических аппаратов, которые нужно запустить, попросту обгоняет текущие производственные мощности региона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на интервью с главой агентства.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер в беседе с журналистами признал, что проблема носит системный характер. Он отметил, что его ведомство уже проводит подсчеты будущих потребностей, чтобы понять реальные масштабы дефицита. По словам руководителя, если суммировать все спутники, которые планируется вывести на орбиту в ближайшие годы, становится очевидно, что самый сложный период наступит в районе 2029–2031 годов.

При этом Ашбахер обратил внимание на колоссальный разрыв в темпах развития между Европой и ее основными конкурентами. За последние пять лет США и Китай инвестировали миллиарды долларов в оборонные и космические программы, запустив при этом сотни аппаратов. Для сравнения, компания SpaceX Илона Маска только за прошлый год осуществила 170 пусков, тогда как на долю Европы пришлось лишь восемь.

Успех американского бизнесмена во многом связан с внедрением многоразовых технологий, которые кардинально снизили стоимость доставки грузов в космос. В сложившейся ситуации европейский чиновник намерен поднять этот острый вопрос на встрече с представителями стран-участниц ЕКА.

Напомним, что в марте 2026 года Россия вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». Проект позволит обеспечить суверенный доступ в интернет российских пользователей.