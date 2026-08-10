12 человек погибли и 8 пропали в результате оползней и наводнений на Филиппинах Фото: REUTERS.

На Филиппинах из-за разгула стихии погибли как минимум 12 человек, а судьба еще восьми остается неизвестной. Причиной трагедии стали мощные оползни и затопления, спровоцированные затяжными муссонными ливнями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Национального совета по снижению рисков бедствий.

По информации ведомства, от разгула юго-западного муссона, который усилили два тропических циклона, пострадали более полумиллиона жителей в 33 провинциях. В совете также уточнили, что стихия повредила сотни жилых домов и объектов инфраструктуры.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в горном районе Багио, расположенном на главном острове Лусон. Там сошедший сель завалил несколько строений, в результате чего четыре человека погибли и еще шестеро пропали без вести, о чем проинформировало местное управление по связям с общественностью в своей публикации в соцсетях.

Спасатели работают в круглосуточном режиме, на месте задействовано около 150 человек, которые сменяют друг друга. Операция по поиску пропавших пока продолжается, при этом в Багио зафиксировано еще около десятка подобных сходов грунта на фоне непрекращающихся осадков.

Президент Фердинанд Маркос-младший отдал распоряжение перевести госслужащих на удаленную работу. Глава государства также поручил чиновникам ввести дистанционные формы обучения в школах Манилы и еще более чем десяти провинций, поскольку ливни затопили городские улицы и основные транспортные магистрали.

На прошлой неделе у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков находился в 24 км к юго-западу от провинции Сарангани.