Пробивает всё: чем российские П-800 «Оникс» напугали Запад Фото: REUTERS.

В ходе недавних учений Тихоокеанского флота Россия продемонстрировала возможности сверхзвуковой ракеты П-800 «Оникс». Это оружие способно прорвать практически любую существующую систему противовоздушной обороны и поразить корабль любого размера. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Учения прошли в акватории Дальнего Востока, где были задействованы береговые комплексы «Бал» и «Бастион». Расчёты развернули установки в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курилах. Отмечалось, что «Бастионы» с «Ониксами» создают зоны ограниченного доступа и гарантируют защиту побережья.

Главное преимущество ракеты — скорость, в 2,5 раза превышающая звуковую. Это оставляет кораблю-цели крайне мало времени на реакцию, особенно на финальном участке полёта на малой высоте. Однако, как отмечают эксперты, современные системы ПВО имеют многоуровневую защиту, а успех атаки зависит от множества факторов.

Авторы материала указали, что развёртывание этих комплексов показывает, что Москва делает ставку на эшелонированную оборону с суши. Это позволяет не распылять надводные силы, но при этом держать под угрозой подходы к Охотскому морю. Особое значение в этой стратегии занимают Курильские острова.

Стоит отметить, что на смену «Ониксу» постепенно приходит гиперзвуковой «Циркон». Российские инженеры уже адаптируют пусковые установки «Бастиона» под новое оружие, которое летит в 9 раз быстрее звука на 1000 километров.

При этом гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» продолжает совершенствоваться, и её последнее боевое применение показало рост точности. На Западе признали её лучшей в своём классе.