Мировой океан нагрелся до рекордной отметки: что это значит для планеты

Guardian: температура поверхности океанов достигла высшей отметки в истории. Фото: Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировой океан в июле 2026 года нагрелся до рекордной температуры за всю историю наблюдений. Как сообщает The Guardian со ссылкой на данные европейской климатической службы «Коперник», средняя температура поверхности моря за пределами полярных регионов достигла 20,96°C, в то время как в июле 2023 года температура составляла 20,89°C.

Особенно сильно нагрелись воды у побережья Атлантики и в западной части Средиземного моря, где были зафиксированы мощные морские волны тепла. При этом глобальная температура приземного слоя воздуха в июле 2026 года оказалась лишь на 0,01°C ниже, чем в июле 2024 года, что позволило ученым считать эти два месяца вторыми по жаре июльскими месяцами в истории наблюдений.

Жаркая и сухая погода также установила рекорды на суше. В Западной Европе период с июня по июль стал самым теплым за всю историю, со средней температурой 21,62°C, что на 2,79°C выше нормы. Это привело к масштабным лесным пожарам в Средиземноморье, а также к сильной засухе, из-за которой обмелели реки Сена, Рейн и Дунай. Ученые связывают эту аномалию с изменением климата и прогнозируют дальнейшее усиление жары из-за развития природного явления Эль-Ниньо.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что глобальное потепление в России за последние 50 лет достигло трех градусов, что в два раза превышает среднемировой показатель.