Reuters: Европа потеряла сотни миллиардов евро из-за аномальной жары в 2026 году. Фото: IMAGO/A. Hartl/GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам экономистов и ученых, совокупный ущерб из-за жары в 2026 году для экономик европейских стран уже исчисляется сотнями миллиардов евро. Но они предупреждают, что это только начало, поскольку расходы будут расти быстрее, чем температура. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что рекордная жара и засуха уже нанесли серьезный ущерб производству электроэнергии, судоходству и системам здравоохранения. Кроме того, наблюдаются резкие скачки инфляции, меняется карта туризма. Все это заставляет Евросоюз переосмыслить способы производства электроэнергии и транспортировки товаров.

«2026 год вызывает особое беспокойство с экономической точки зрения, потому что нас ждет множество экстремальных явлений», — сказала экономист из Мангеймского университета Сериш Усман.

Она отметила также, что усугубляется тяжелая ситуация тем, что лесные пожары, засуха и аномальная жара происходят одновременно и в одних и тех же районах.

Ранее сообщалось, что аномальная жара и засуха в Европе грозят снизить производство сахара до минимальных отметок за последние годы, что серьезно усугубит мировой дефицит продукта на фоне погодного явления Эль-Ниньо.