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НовостиВ мире10 августа 2026 7:34

Во Франции усмехнулись над русофобской истерией Евросоюза: «Они хотят запретить мультфильмы»

Политик Филиппо: русофобные ястребы в ЕС становятся все более истеричными
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Во Франции усмехнулись над русофобской истерией Евросоюза: «Они хотят запретить мультфильмы» Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Во Франции усмехнулись над русофобской истерией Евросоюза: «Они хотят запретить мультфильмы» Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что русофобские настроения среди европейских политиков достигли абсурдного уровня. Об этом он написал в соцсети X.

«Русофобные ястребы с каждым днем становятся все более истеричными! Теперь они хотят запретить… мультфильмы! Посмотрите! О, наверняка во Франции найдется какой-нибудь Луазо или Тенцер, требующий закрытия американских горок на ярмарках», — говорится в публикации.

Фото: из соцсетей.

Ранее Флориан Филиппо нелестно высказался в адрес Германии. Поводом для резких высказываний послужила информация о намерении Евросоюза добиться запрета объединения «Европа суверенных наций», в которое входит немецкая партия «Альтернатива для Германии». Французский политик охарактеризовал эти планы европейской элиты как проявление настоящей диктатуры.