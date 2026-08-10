Во Франции усмехнулись над русофобской истерией Евросоюза: «Они хотят запретить мультфильмы» Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что русофобские настроения среди европейских политиков достигли абсурдного уровня. Об этом он написал в соцсети X.

«Русофобные ястребы с каждым днем становятся все более истеричными! Теперь они хотят запретить… мультфильмы! Посмотрите! О, наверняка во Франции найдется какой-нибудь Луазо или Тенцер, требующий закрытия американских горок на ярмарках», — говорится в публикации.

Фото: из соцсетей.

Ранее Флориан Филиппо нелестно высказался в адрес Германии. Поводом для резких высказываний послужила информация о намерении Евросоюза добиться запрета объединения «Европа суверенных наций», в которое входит немецкая партия «Альтернатива для Германии». Французский политик охарактеризовал эти планы европейской элиты как проявление настоящей диктатуры.