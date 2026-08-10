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НовостиЗдоровье10 августа 2026 7:31

Кардиолог назвал средний возраст пациента с инфарктом в России

Кардиолог Бойцов: средний возраст инфаркта в России приблизился к 64 годам
Мария СПИРИДОНОВА
Кардиолог Бойцов: средний возраст инфаркта в России приблизился к 64 годам

Кардиолог Бойцов: средний возраст инфаркта в России приблизился к 64 годам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средний возраст пациентов с инфарктом миокарда в России приближается к 64 годам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов.

По его словам, этот показатель растет уже длительное время. Бойцов отметил, что в течение 14 лет в стране работает система диспансеризации и профилактических осмотров, что позволило выявлять гипертонию, атеросклероз, ишемическую болезнь и нарушения ритма. Рост сердечно-сосудистой заболеваемости, по его мнению, связан с увеличением доли пожилых граждан и увеличением продолжительности жизни.

Ранее главный внештатный врач-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева перечислила основные признаки старения. По ее словам, ключевой из них — снижение функций органов и систем организма. С возрастом, отметила специалист, замедляется скорость ходьбы, ухудшается зрение и слух, а также могут появляться когнитивные и сенсорные нарушения.