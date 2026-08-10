В МИД назвали ответственных за смерть мирных граждан России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что жизни погибших при атаках на регионы России лежат на совести западных спонсоров Киева.

В своем Telegram-канале Мирошник призвал Запад «осознать и запомнить», что в оборванных жизнях и искалеченных судьбах мирных граждан виновен тот, «кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать, что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит»

10 августа Нижнекамск в Татарстане подвергался массированной атаке украинских беспилотников. Удары наносились по производственным и гражданским объектам. В результате, по последним данным, погибли 12 человек. В городе был объявлен траур. Также 39 граждан получили ранения различной степени тяжести.

В понедельник утром в десяти городах Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов региона. В настоящий момент налет дронов продолжается.