«Калашников» переделал ракету «Вихрь»: теперь она борется не с танками, а с беспилотниками Фото: REUTERS.

Знаменитая сверхзвуковая ракета «Вихрь», созданная как противотанковое оружие «воздух — земля» для вертолетов Ка-52, получила новую боевую специализацию. Как в беседе с ТАСС сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников, из-за изменения тактики конфликта и исчезновения бронетехники с передовой боеприпас срочно адаптировали под актуальные угрозы.

По его словам, в условиях массового применения дронов, включая аппараты на оптоволокне, инженеры доработали ракету, внедрив неконтактный датчик цели. Теперь «Вихрь» успешно уничтожает вражеские беспилотники, функционируя по принципу «воздух — воздух».

Наведение комплекса осуществляется по лазерному лучу с сопровождением цели оператором. Модернизированное оружие уже доказало свою эффективность и активно применяется в реальных боевых условиях.

Напомним, в июле этого года «Калашников» отгрузил крупную партию ракет 9М333 для «Стрелы-10». Концерн поставил высокоточные зенитные ракеты, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации.