Замминистра обороны РФ Евкуров обсудил вопросы безопасности в Самарской области

Вячеслав Федорищев и Юнус-Бек Евкуров обсудили вопросы безопасности в Самарской области. Фото: Иван Макеев / пресс-служба правительства Самарской области.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в субботу, 8 августа 2026 года, прибыл в Самарскую область. В рамках своего рабочего визита он встретился с губернатором Вячеславом Федорищевым. Они обсудили вопросы безопасности жителей и защиты объектов от атак со стороны ВСУ.

Буквально этой ночью Самарская область подверглась атаке БПЛА. Дроны были нацелены на одно из промышленных предприятий Сызрани. По словам главы региона, никто не пострадал. Оборудование, которое противник пытался вывести из строя, начнет работать в ближайшее время.

«Обстановка у нас, как и во всей стране, напряженная, но контролируемая. Все попытки противника поразить гражданские объекты, отражаются. Сегодня в Сызрани ликвидация последствий атаки была проведена на достаточно высоком уровне», - сказал Вячеслав Федорищев.

На встрече с замминистра обороны РФ глава региона доложил о создании отряда противодействия беспилотным системам «БАРС» - в него подбирают резервистов, тех, кто имеет боевой опыт. Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, отметил высокую эффективность созданного отряда.

Также Вячеслав Федорищев рассказал об оперативном взаимодействии с 76-й дивизией ПВО. На этой неделе президент России Владимир Путин присвоил ей почетное наименование «Гвардейская». В завершение встречи Юнус-Бек Евкуров вручил губернатору Самарской области почетную грамоту Минобороны РФ и поблагодарил за проводимую работу.