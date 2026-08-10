ЦБ продлил рекомендации по кредитам для пострадавших от терактов

ЦБ продлил рекомендации по кредитам пострадавшим от терактов до 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк (ЦБ) России продлил действие рекомендаций для кредитных организаций по реструктуризации долгов предпринимателей, пострадавших от терактов на складах. Об этом говорится на сайте регулятора.

В регуляторе подчеркнули, что реструктудизация не должна ухудшать кредитную историю заемщиков. В ЦБ призвали кредиторов воздерживаться от начисления штрафов и пеней и не требовать досрочного погашения долгов от пострадавших в результате атак на склады предпринимателей. Мера будет действовать до конца августа 2027 года.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим в результате атак на склады. По его словам, Минэкономразвития совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и ЦБ уже прорабатывает необходимые меры поддержки для бизнеса.