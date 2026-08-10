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НовостиЭкономика10 августа 2026 8:30

ЦБ продлил рекомендации по кредитам для пострадавших от терактов

ЦБ рекомендовал банкам не портить кредитную историю предпринимателям, пострадавшим от терактов на складах
Мария СПИРИДОНОВА
ЦБ продлил рекомендации по кредитам пострадавшим от терактов до 2027 года

ЦБ продлил рекомендации по кредитам пострадавшим от терактов до 2027 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк (ЦБ) России продлил действие рекомендаций для кредитных организаций по реструктуризации долгов предпринимателей, пострадавших от терактов на складах. Об этом говорится на сайте регулятора.

В регуляторе подчеркнули, что реструктудизация не должна ухудшать кредитную историю заемщиков. В ЦБ призвали кредиторов воздерживаться от начисления штрафов и пеней и не требовать досрочного погашения долгов от пострадавших в результате атак на склады предпринимателей. Мера будет действовать до конца августа 2027 года.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим в результате атак на склады. По его словам, Минэкономразвития совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и ЦБ уже прорабатывает необходимые меры поддержки для бизнеса.