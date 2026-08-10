Посольство РФ в Таиланде поможет бежавшей из Мьянмы россиянке вернуться домой. Фото: Adirach Toumlamoon/GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Таиланде поможет с возвращением на родину россиянке, которая бежала из Мьянмы. Об этом в интервью ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства в Бангкоке Илья Ильин.

«Мы в курсе этой ситуации и окажем все необходимое содействие в возвращении гражданки РФ на родину», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 19-летнюю россиянку нашли в приграничном районе Таиланда после побега из трудового рабства в Мьянме. Девушка была жестоко избита, ее госпитализировали. По некоторым данным, россиянка согласилась на предложение работы в Китае, но в итоге оказалась в Мьянме.

Полиция Таиланда рассматривает бежавшую из Мьянмы россиянку как жертву торговцев людьми. Ее не будут привлекать к ответственности за нарушение иммиграционного законодательства при пересечении границы.