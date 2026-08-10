Сентябрь порадует Москву сухой погодой: синоптик дал прогноз

Метеоролог рассказал, каким будет сентябрь в Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сентябрь в Москве и Подмосковье, по предварительным прогнозам, может оказаться теплым и малодождливым. Метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый месяц осени способен порадовать жителей региона продолжительным бабьим летом. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето, поскольку среднемесячная температура воздуха будет на полтора-два градуса теплее нормы с дефицитом осадков в 20-40%», – предположил Тишковец.

Уже в августе москвичи смогут почувствовать приближение осени. По словам метеоролога, в середине недели температура воздуха в столице и области может опуститься до +17 градусов.

Ранее «Царьград» писал, что конец лета 2026 года может принести жителям России заметное похолодание и нехватку осадков, хотя в отдельных регионах сохранится жара, а где-то возможны сильные дожди и температурные аномалии. По прогнозам, перемены в погоде начнутся уже в ближайшие недели.