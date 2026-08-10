Волосы Трампа снова вызвали резонанс в Сети: президента США подозревают в ношении парика Фото: REUTERS.

В сети вновь обсуждают шевелюру Дональда Трампа. Поводом для шуток стал недавний выход президента США в казино Red Rock в Лас-Вегасе. Очевидцы и пользователи соцсетей заметили, что волосы главы государства выглядели необычно пышно и светлее обычного, из-за чего его заподозрили в использовании парика. Подробности приводит польское издание Wiadomosci.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот оптический эффект игрой света. Она сообщила журналистам, что ключевую роль сыграли светодиодные прожекторы в зале и удачное освещение.

Сам Трамп всегда гордится своей прической и ранее называл её произведением искусства, настаивая на её идеальности. Известно, что ещё в 2011 году он рассказывал о своем ритуале ухода с использованием шампуня и сушкой на воздухе. Также его бывший врач Гарольд Борнштейн упоминал, что президент принимал лекарства от выпадения волос, однако в новых медотчетах эти данные отсутствуют.

При этом в интернете бурлит веселье: пользователи создают мемы с помощью нейросетей и сравнивают прическу Трампа с шиншиллой. Многие заметили, что за короткий срок президент появлялся на людях с разными оттенками волос. В Белом доме к этим слухам относятся с иронией и лишь посмеиваются над возникшим ажиотажем.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп решил не бороться с возрастными изменениями и перестал красить волосы. До этого им придавали золотистый оттенок.