В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города после ударов ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Нижнекамска приняли решение перенести торжества по случаю юбилея города на неопределенный срок. Причиной отмены массовых гуляний, запланированных на 15 августа, стал траур, объявленный в республике после трагических событий. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, праздник обязательно состоится позже, но его формат будет изменен.

Градоначальник пояснил, что сейчас администрация города сосредоточена на совершенно иных задачах. В приоритете — оказание помощи семьям погибших и пострадавшим жителям. Кроме того, городские службы занимаются устранением последствий, вызванных атакой беспилотников.

Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель ребенка в результате удара дронов ВСУ по Нижнекамску. По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье о террористическом акте. В ведомстве подчеркнули, что объектами поражения стали исключительно гражданские сооружения и жилые дома.

Украинские формирования атаковали с помощью беспилотников как промышленные объекты, так и спальные районы города. В результате обстрела среди мирного населения есть погибшие, включая несовершеннолетнего, а также десятки раненых.