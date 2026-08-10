Депутат Колесник: Зеленский готов к своей ликвидации Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает возможность своей ликвидации. Такое мнение в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Отвечая на соответствующий вопрос, российский парламентарий охарактеризовал главу киевского режима как фигуру, зависящую от западных партнеров, отметив, что самостоятельных решений он принимает мало.

«Надо сделать так: где появляется Зеленский, там жизнь становится намного хуже», — заявил депутат.

Кроме того, Колесник раскритиковал зарубежные поездки украинского политика, выразив мнение, что подобные визиты не приносят позитивных изменений в регионы, которые он посещает.

Накануне в МИД России заявили, что украинскому руководству не нужен мир. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что продолжение спецоперации для Зеленского остается «единственным способом сохраниться во власти и избегать ответственности».