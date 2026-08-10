Лерчек простила хейтеров: блогер сделала важное заявление

Блогер Валерия Лерчек и ее жених Луис Сквиччиарини Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая уже шесть месяцев борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами в костях и легких, рассказала об изменении отношения к хейтерам. В своем обращении она сказала, что перестала обижаться на негативные комментарии и призналась, что "всех прощает".

По словам Чекалиной, после болезни она поняла, что не стала бы тратить последний день жизни на таких людей, а предпочла бы радоваться и быть с близкими. Она также выразила беспокойство за мать, которая может расстраиваться из-за хейта в адрес дочери. Лерчек предположила, что негатив исходит от людей, которым скучно, и они хотят заполнить пустоту.

В начале марта 2026 года, спустя всего несколько дней после рождения четвертого ребенка, Лерчек поставили диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в костях и легких. Тогда рассмотрение дела о незаконных валютных операциях в отношении блогера было приостановлено до ее выздоровления. Однако уже в конце июля Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу Чекалиной. Суд приговорил Валерию к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также запретил блогеру в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете и обязал выплатить крупный денежный штраф в размере 763 миллионов рублей. Адвокаты Лерчек уже заявили о намерении обжаловать приговор.