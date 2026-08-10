«Я был 120 кг, а теперь 104»: Гарик Харламов раскрыл секрет своей диеты

Гарик Харламов похудел на 16 килограммов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярный комик Гарик Харламов вышел в свет преображенным и признался, что активно работает над весом. По его словам, путь к новой физической форме уже принес впечатляющие результаты.

«Булочки люблю, но мне нельзя. Не ем хлеб, не ем жирное. Стараюсь не есть сладкое. Но мне сложно. Был 120, сейчас 104. Надо дойти до ста. Постараться», — рассказал KP.RU артист.

Достичь успеха Гарику помогла персональная система питания «Светофор». Метод основан на лабораторном анализе крови, после которого врач делит продукты на три группы: зеленую (можно без ограничений), желтую (с осторожностью) и красную (полный запрет). Под строгие ограничения попали многие любимые лакомства артиста.

При этом изнурять себя тренировками в зале комик не планирует. По его признанию, со спортом отношения у него не сложились, а главным источником физической активности остается обычная ходьба.

Ранее Гарик Харламов рассказал о депрессии и панических атаках. Он признался, что сталкивался с кризисом среднего возраста.

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