Число погибших в результате наводнения в индийском Ассаме достигло 100 Фото: REUTERS.

В индийском штате Ассам число жертв наводнения достигло 100 человек, за ночь скончались ещё двое. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные власти. Уровень воды в нескольких реках, включая Брахмапутру, остается выше опасной отметки, что угрожает новыми затоплениями.

Проливные дожди привели к разливу рек, смытым домам и повреждению инфраструктуры. Почти 300 тысяч человек размещены в государственных лагерях, а всего из-за стихии свои дома покинули более 700 тысяч жителей. Хотя вода начала спадать, в 125 лагерях остаются около 49 тысяч человек.

Наводнение нанесло серьёзный урон сельскому хозяйству — погибло большое количество скота, что особенно ударило по молочным фермерам. В деревне Непали Хути, где до бедствия жили около 100 семей, уцелели лишь несколько домов, остальные смыло водой.

В конце июля число погибших в результате наводнений в индийском штате Ассам достигло 78 человек, стихия затопила 551 населённый пункт, повредив дороги, дома и школы. Метеорологи предупредили о новых сильных ливнях в ближайшее время.