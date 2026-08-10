Грядёт настоящая революция в медицине: что известно о новых порошковых вакцинах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно о создании нового вида вакцин. Они могут запустить настоящую революцию в области медицины. Отмечается, что новое поколение порошковых вакцин успешно прошло первые испытания на людях. Первые исследования касались комбинированной вакцины против столбняка и дифтерии. Об этом пишет издание RMF 24.

Главное преимущество таких вакцин в их хранении. Они не требуют обязательного содержания в холодильнике. По данным ВОЗ, до половины вакцин мира утилизируют из-за проблем с поддержанием температуры при транспортировке и хранении. Большинство вакцин требуют хранения в холодильниках при 2-8°C. "Холодная цепь" должна соблюдаться от производства до введения препарата, что сложно в странах с суровыми климатическими условиями и слабой инфраструктурой. говорится в сообщении от источника.

Порошковая вакцина сохраняет свойства при температуре от -20 до +40°C, что позволяет транспортировать и хранить её без защиты в тропиках и полярных условиях. Это улучшит доступность вакцинации в труднодоступных районах.

Ранее KP.RU сообщил, что в России активно проходят исследования вакцин против онкологии. Вероятно, что скоро появится вакцина от рака мочевого пузыря.