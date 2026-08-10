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НовостиЗдоровье10 августа 2026 13:03

Гастроэнтеролог назвала недооцененный продукт для кишечника

Гастроэнтеролог Русанцова: привычная капуста помогает работе кишечника
Анастасия ПИГИНА
Белокочанная капуста полезна для здоровья кишечника.

Белокочанная капуста полезна для здоровья кишечника.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Белокочанная капуста может быть простым и доступным способом поддержать здоровье кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. Гастроэнтеролог Наталья Русанцова рассказала, почему этот привычный продукт часто недооценивают. Об этом пишет Lenta.ru.

«Главная ценность этого продукта – в высоком содержании клетчатки. Она увеличивает объем кишечного содержимого, стимулирует естественную перистальтику и помогает предотвратить запоры», – объяснила Русанцова.

По словам специалиста, особенно полезной может быть квашеная капуста. При правильном приготовлении в ней сохраняются молочнокислые бактерии, которые помогают поддерживать разнообразие кишечной микробиоты.

При этом врач подчеркнула, что один продукт не способен решить все проблемы с пищеварением. Для здоровья кишечника важны разнообразный рацион с достаточным количеством растительной пищи, нормальное потребление жидкости и регулярная физическая активность.

Ранее терапевт Светлана Жернова рассказала, что состояние кишечника также может влиять на настроение и эмоциональное самочувствие человека.