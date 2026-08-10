Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал о страхах женщин во время беременности. Глава государства на встрече со специалистами по планированию городской среды подчеркнул, что многие женщины испытывают тревожность в период ожидания ребенка.

«Женщины все, наверное, в таком положении тревожные», — резюмировал глава государства во время беседы со специалистами.

Замдиректора Магаданского краеведческого музея Артем Ковалев, обсуждая благоустройство парка "Маяк" с Путиным, упомянул о беременности своей жены и её тревожности.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России уделяет большое внимание вопросу демографии в стране. Он заявил, что гордится женщинами, которые приняли решение стать матерями после 40 лет. Политик отметил, что «чем больше малышей, тем лучше».