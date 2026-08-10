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НовостиВ мире10 августа 2026 12:44

Магия победила: фанаты «Гарри Поттера» отстояли могилу Добби

Фанаты Гарри Поттера защитили могилу Добби от строителей трубопровода
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фанаты Гарри Поттера защитили могилу Добби от строителей трубопровода

Фанаты Гарри Поттера защитили могилу Добби от строителей трубопровода

Фото: кадр из фильма.

Поклонники культовой вселенной о Гарри Поттере одержали удивительную победу. Масштабный энергетический проект Greenlink стоимостью 579 млн долларов изменит свой маршрут, чтобы обойти мемориал домашнего эльфа Добби. Об этом сообщает The Independent.

Сцена трагической гибели и похорон эльфа снималась на живописном пляже Фрешуотер-Уэст в Уэльсе. С тех пор это место стало культовой точкой притяжения для фанатов со всего мира, которые оставляют здесь носки и памятные камни. Когда стало известно, что трасса нового подводного кабеля между Великобританией и Ирландией пройдет прямо через импровизированную могилу, преданные поклонники подняли тревогу.

Шквал звонков и жалоб обрушился на строительную компанию после того, как бывший директор проекта предал планы огласке. Сотни фанатов потребовали сохранить святыню. Поддавшись такому мощному общественному давлению, разработчики пересмотрели уже утвержденные чертежи и перенесли точку выхода трубопровода.

Ранее появилось сообщение, что шотландский «Якобитский экспресс», использовавшийся как «Хогвартс-экспресс» в фильме о Гарри Поттере, под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. Компания West Coast Railways (WCR) не утвердила расписание, а в декабре 2023 года проиграла иск о безопасности, требующий 7 млн фунтов на замки. Поезд приносит экономике 19,3 млн фунтов и 101 429 перевозок, закрытие ударит по WCR и туризму в Форт-Уильям и Маллайг.