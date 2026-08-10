Магия победила: фанаты «Гарри Поттера» отстояли могилу Добби

Фанаты Гарри Поттера защитили могилу Добби от строителей трубопровода Фото: кадр из фильма.

Поклонники культовой вселенной о Гарри Поттере одержали удивительную победу. Масштабный энергетический проект Greenlink стоимостью 579 млн долларов изменит свой маршрут, чтобы обойти мемориал домашнего эльфа Добби. Об этом сообщает The Independent.

Сцена трагической гибели и похорон эльфа снималась на живописном пляже Фрешуотер-Уэст в Уэльсе. С тех пор это место стало культовой точкой притяжения для фанатов со всего мира, которые оставляют здесь носки и памятные камни. Когда стало известно, что трасса нового подводного кабеля между Великобританией и Ирландией пройдет прямо через импровизированную могилу, преданные поклонники подняли тревогу.

Шквал звонков и жалоб обрушился на строительную компанию после того, как бывший директор проекта предал планы огласке. Сотни фанатов потребовали сохранить святыню. Поддавшись такому мощному общественному давлению, разработчики пересмотрели уже утвержденные чертежи и перенесли точку выхода трубопровода.

Ранее появилось сообщение, что шотландский «Якобитский экспресс», использовавшийся как «Хогвартс-экспресс» в фильме о Гарри Поттере, под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. Компания West Coast Railways (WCR) не утвердила расписание, а в декабре 2023 года проиграла иск о безопасности, требующий 7 млн фунтов на замки. Поезд приносит экономике 19,3 млн фунтов и 101 429 перевозок, закрытие ударит по WCR и туризму в Форт-Уильям и Маллайг.