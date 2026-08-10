Путин высказался о дорогах в России

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Без планирования денег дороги быстро разрушаются, как и любая другая сфера. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

"Если не планировать деньги на содержание дорог, они быстро начинают разваливаться, вот и все. И это про любой объект", — резюмировал глава государства во время своего визита в Бурятию.

Там он встретился со специалистами по планированию городской среды. Он выслушал предложения урбанистов и со многими был согласен.

Нужно отметить, что глава государства уделяет большое внимание дорогам в России. Президент считает, что нужно не только поддерживать существующие магистрали, но и строить новые. В том числе и в Новороссии. Ранее KP.RU передал слова президента, что дорожную сеть продолжат обновлять и в новых регионах.