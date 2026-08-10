Синоптик Позднякова: Погодные приметы на Спасы больше не работают Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погодные приметы, связанные со Спасами, что выпадают на август, утратили свою актуальность. Об этом РИАМО рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Разумеется, на все это сейчас ориентироваться не имеет смысла, так как ранее люди привязывались к церковным праздникам, так как не имели календаря. Во-вторых, изменился климат, произошло потепление, изменилось распределение осадков», - поделилась синоптик.

По словам Поздняковой, предстоящие церковные праздники вполне могут порадовать жителей Москвы и Московской области теплой погодой в эти дни.

Как KP.RU писал ранее, Медовый Спас в 2026 году отмечается 14-го августа и совпадает с началом Успенского поста. Считалось, что именно к этому числу мед в ульях созревает до полной готовности и его можно собирать.