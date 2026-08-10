Эти привычные продукты могут резко поднять сахар: список от врача

Белый рис и хлеб могут вызвать резкий скачок сахара. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следить за сахаром в крови нужно не только тем, кто любит сладкое. Эндокринолог Армине Афонина рассказала, что некоторые привычные продукты без сахара в составе способны заметно повысить уровень глюкозы. Об этом пишет RT.

«Коррекция питания является одним из первых этапов профилактики и лечения нарушений углеводного обмена. Перед назначением сахароснижающей терапии пациенту необходимо объяснить, какие продукты могут провоцировать резкий рост глюкозы и каким образом способ приготовления пищи влияет на гликемический индекс готового блюда», – добавила специалист.

По словам эндокринолога, к продуктам с высоким гликемическим индексом относятся белый хлеб, белый рис, картофельное пюре, мелкие макароны, манная крупа, кускус, каши быстрого приготовления, кукурузные хлопья, чипсы и попкорн. Быстро повысить сахар могут и вареные свекла, морковь и тыква, а также сухофрукты.

Стабильному уровню глюкозы помогают не только правильный выбор продуктов и способ их приготовления. Важную роль также играют нормальная масса тела, регулярная физическая активность и в целом сбалансированный рацион.

Прежде диетолог Елена Соломатина предупредила, что людям с диабетом стоит отказаться от окрошки, поскольку популярное летнее блюдо может негативно сказаться на их состоянии.