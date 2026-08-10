Обещали зарплату $3 тысяч: россиянку втянули в романтическое мошенничество и удерживали в Мьянме Фото: Global Look Press/Michael Runkel

Россиянка, сбежавшая из Мьянмы, рассказала о принуждении к криптомошенничеству. Свою историю она сообщила журналистам издания Manager Online. Девушка подчеркнула, что ее втянули в романтическое мошенничество и силой удерживали в Мьянме.

19-летняя Мария из Челябинска находится в больнице района Мэсай в Чианграе, где получает медицинскую и психологическую помощь. Два месяца назад знакомая предложила ей работу в Мьянме с зарплатой $3 тыс. Сначала она побывала в Китае, затем вылетела в Янгон, где ее встретил куратор, специализирующийся на романтическом мошенничестве.

Россиянку заставляли использовать внешность и обаяние для мошенничества с криптовалютой. После отказа ее избивали и перевезли в Тачилек на границе с Таиландом. Она сбежала через реку Сай в Таиланд, где долго находилась в двухэтажном доме. Пока власти не проводили с ней официальных следственных действий. Россиянка должна восстановиться после пережитого стресса.

Ранее KP.RU рассказал подробно историю 19-летней россиянки. Девушка смогла вырваться из рабства в Мьянме, переплыв реку самостоятельно.