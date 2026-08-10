Слишком полагались на данные ИИ: В Иране объяснили, почему прогнозы США провалились

Пезешкиан: США не смогли оценить ситуацию в Иране, полагаясь на данные ИИ Фото: REUTERS.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединённые Штаты ошиблись в своих прогнозах относительно развития внутриполитической ситуации в Иране, поскольку опирались на оценки искусственного интеллекта и другие необъективные данные. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Пезешкиан отметил, что США рассчитывали спровоцировать в Иране голод, грабежи и социальный коллапс, однако их прогнозы провалились. По его словам, «расчёты, основанные на данных искусственного интеллекта, информации, полученной от шпионских сетей и агентов, провалились один за другим».

Ранее KP.RU писал, что Соединённые Штаты могут завершить конфликт с Ираном без соглашения по ядерной программе. По данным Wall Street Journal, Дональд Трамп готовил почву для объявления победы в случае полного открытия Тегераном Ормузского пролива и в частных беседах допускал сделку без ядерного соглашения.