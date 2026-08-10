Польша выдвинула Украине условие для вступления в ЕС Фото: REUTERS.

Вступление Украины в Европейский союз потребует от Киева признания Волынской трагедии геноцидом поляков. Такое заявление сделал спикер польского сейма Влодимеж Чажастый по итогам встречи со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

По словам польского политика, ЕС — это не просто финансовый инструмент, а сообщество ценностей и демократии.

«Присоединение Украины... будет требовать от украинцев переосмысления всех аспектов своих действий, потому что Европейский союз — это демократия, это ценности, это не банкомат. Это также называние геноцида геноцидом. Ни один народ не сбежит от истории», — подчеркнул спикер польского сейма.

Чажастый также сообщил, что прошедшая беседа оказалась непростой, но честной, затронув самые болезненные исторические темы.

Ранее депутаты Европарламента от польской партии «Гражданская платформа» потребовали включить осуждение Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС. Причиной стало переименование Киевом воинского подразделения в честь националистов из УПА*.

*Запрещенная в России террористическая организация