Советник Зеленского Бескрестнов призвал украинцев купить аккумуляторы к зиме Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гражданам Украины следует заблаговременно позаботиться о покупке аккумуляторов, инверторов и альтернативного энергетического оборудования. С таким призывом выступил внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов.

По его словам, на текущий момент склады страны располагают достаточными запасами необходимого оборудования, ажиотаж пока отсутствует. Однако с приближением холодов спрос неизбежно возрастет, что может спровоцировать скачок цен в два-три раза. Бескрестнов порекомендовал не откладывать приобретение техники на пик сезона, чтобы избежать переплат и дефицита.

Накануне майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко призвал готовиться к перебоям с электричеством зимой, особенно в подъездах, где не хватает генераторов и аккумуляторов. Офицер отметил нехватку финансов и ресурсов для подготовки к отопительному сезону, подчеркнув необходимость личных действий граждан.