Плохие анализы – не приговор: врач назвала первые шаги после тревожной новости

Специалист советует не погружаться в бесконечный поиск информации в интернете. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плохие результаты анализов могут стать сильным стрессом, однако паниковать и пытаться самостоятельно ставить диагноз по цифрам не стоит. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, как действовать после тревожной новости и сохранить ясность мышления. Об этом пишет aif.ru.

«Поиск надежных ориентиров в ситуации неопределенности – шаг второй после первой минуты паники и отчаяния. Сейчас критически важно не пытаться самостоятельно расшифровывать показатели. Без понимания общей картины даже незначительное отклонение может казаться катастрофой», – уточнила медик.

В первые минуты после тревожного известия специалист советует не погружаться в бесконечный поиск информации в интернете. Противоречивые статьи, форумы и чужие истории могут только усилить тревогу. Лучше сделать паузу, спокойно подышать, выпить воды и дать себе время прийти в себя.

После этого стоит записаться к лечащему врачу и подготовить вопросы к приему. Полезно заранее собрать медицинские документы, предыдущие результаты исследований и список принимаемых препаратов. Такой подход поможет разобраться в ситуации без лишней паники и понять, какие действия действительно нужны.

Ранее сайт KP.RU писал об анализах крови, которые не имеют научной основы. Около трети анализов крови назначаются пациентам без обоснованных медицинских показаний.