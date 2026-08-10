Для поисков пропавших в Киргизии белорусских альпинистов хотят привлечь вертолет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родственники и знакомые альпинистов, пропавших в горах Киргизии, собирают средства на аренду вертолета. Пешие поиски зашли в тупик из-за непогоды. По леднику при штормовом предупреждении передвигаться невозможно, а склоны выше 5000 метров не удается осмотреть с земли. Об этом сообщается на созданном ими для поддержки поиска сайте.

«Дальше нужен вертолет и люди, способные работать на такой высоте. Это оплачивают семьи», — сказано в публикации.

Средства также направят на оплату работы спасателей-высотников и закупку снаряжения.

Напомним, в состав группы вошли опытные спортсмены Николай Свиридов, Максим Полянский и Сергей Рубцов. Двое из них обладают престижным титулом «Снежный барс». Альпинисты успешно покорили пик Курумды 1 августа, после чего перестали выходить на связь.

Как сообщалось, МЧС Киргизии уже ведет поисковую операцию, однако 9 августа работы пришлось приостановить из-за сильного снегопада. Вскоре в район поисков планируют доставить профессиональный дрон.

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