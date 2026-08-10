Врач объяснил, как распознать аллергию в августе

При поллинозе симптомы часто возникают вскоре после выхода на улицу. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Августовское чихание и насморк не всегда означают, что человек простудился. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, по каким признакам можно распознать реакцию на пыльцу и почему некоторые привычные способы лечения сезонной аллергии могут навредить. Об этом пишет ОТР.

«Самым главным признаком является чихание. При этом обычно либо жидкий насморк, либо заложенность носа, но без температуры. Могут быть конъюнктивиты, то есть воспаление глаз со слезотечением, и достаточно сильные – вплоть до светобоязни», – предупредил врач.

По словам специалиста, при поллинозе симптомы часто возникают вскоре после выхода на улицу и ослабевают дома, особенно при закрытых окнах. В отличие от аллергии, ОРВИ чаще сопровождается повышенной температурой, а приступы многократного чихания для него нехарактерны.

Болибок призвал не использовать самостоятельно гормональные спреи и капли, даже если они быстро снимают неприятные симптомы. Также врач не советует лечить аллергию травами – это может усилить реакцию организма. При появлении затрудненного дыхания или приступа бронхиальной астмы необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее иммунолог Елена Пичуева предупредила, что в августе у аллергиков может обостриться поллиноз из-за продолжающегося цветения ряда растений.