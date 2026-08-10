Эксперты назвали «Единую Россию» доминирующим игроком на партийном поле

По мнению аналитиков, «Единая Россия» остается доминирующим игроком на партийном поле. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму опубликовало аналитический доклад «Парламентские выборы-2026: Старт кампании и прогноз АПЭК». Эксперты проанализировали расклад сил на политической арене и высказали свои предположения по поводу дальнейшего развития событий.

По мнению представителей АПЭК, партия «Единая Россия» играет ведущую роль, сохранная лидерство в парламентской компании.

«"Единая Россия", безусловно, остается доминирующим игроком на партийном поле», - говорится в докладе, опубликованном 10 августа.

Так, согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, в период с 5 до 26 июля 2026 года партию поддерживали 33,5-35,3% респондентов. А по данным опроса Фонда общественного мнения, проведенного с 5 по 29 июля, рейтинг поддержки партии держался на уровне 33-36%. При этом показатели поддержки «Единой России» были в три раза выше рейтингов ближайших оппонентов.

По мнению аналитиков, партии удается сохранять баланс между политикой, социальной сферой и экономикой – и в этом ее безусловное преимущество.

«Сильной стороной предвыборной кампании «Единой России» является баланс между экономической гражданской и патриотической повесткой, что отражает и состав первой пятерки ее федерального списка», - подчеркнули эксперты.

В частности, один из лидеров списка - мэр Москвы Сергей Собянин – активно участвует в формировании гражданской экономической повестки партии и инициатив в сфере регионального развития. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Владислав Головин и Евгений Поддубный работают с социальными темами.

«При этом проделанная секретарём Генсовета партии Владимиром Якушевым работа по усилению роли первичных отделений и муниципальных депутатов от «Единой России» позволила выстроить систему оперативного реагирования на угрозы локального уровня. А инициированная Председателем партии Дмитрием Медведевым отчётно-программная кампания - сформулировать предлагаемый «Единой Россией» образ будущего на средне- и долгосрочную перспективу», - отметили аналитики.

Предвыборная кампания проходит в условиях новых вызовов, особенно в социально-экономической сфере. Но «Единая Россия» уже не раз демонстрировала, что способна им противостоять и находить гибкие и эффективные решения в ответ на эти вызовы. Кроме того, партия сильна своим кадровым подходом. По результатам предварительного голосования, в числе кандидатов от единороссов сбалансировано число политиков нового призыва и депутатов, имеющих большой опыт работы с локальной проблематикой.

Еще одним ярким показателем текущей кампании стало усиление роли группы «новых колеблющихся» - так называют прежде всего городских избирателей, стремящихся детально и конкретно разобраться в предвыборных обещаниях политических партий. Как прогнозируют эксперты АПЭК, голоса «новых колеблющихся» в комбинации с ожидаемым ростом явки могут укрепить позиции политических сил, в том числе и «Единой России».