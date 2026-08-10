Иноагент Журавская* попала в список террористов и экстремистов в РФ

Ранее признанная иноагентом Екатерина Журавская внесена в список террористов и экстремистов РФ. Фото: parisschoolofeconomics.eu

Экономист Екатерина Журавская* (ранее признанная иноагентом — прим. ред.) внесена в список террористов и экстремистов РФ. Об этом есть информация на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Журавская Екатерина Всеволодовна*, 16.08.1972 года рождения, город Москва», — следует из документа.

Минюст РФ внес Журавскую* в реестр иностранных агентов в марте. Но иноагент продолжила не только распространять фейки о российской армии и властей РФ. Она выступала против СВО и отождествляла Россию с террористической организацией. Кроме того, иноагент осуществляла сбор для нужд ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что создателя Telegram Павла Дурова** внесли в список террористов и экстремистов.

* — иноагент, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

** — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.