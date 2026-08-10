Специалист рассказал, как правильно вести себя при встрече с осами

Биолог Гниненко: Укусы ос в голову и язык могут привести к тяжелым последствиям. Фото: Geiger/Shutterstock/Fotodom

Укусы ос в голову и язык могут привести к тяжелым последствиям. При встрече с роем не нужно размахивать руками, пытаться сбить гнездо или залить его химией - эти действия могут разозлить насекомых. Об этом РИАМО рассказал кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

«Особенно надо избегать укусов в голову и, тем более, в ротовую полость. Эти места наиболее близки к головному мозгу и несколько укусов тут могут быть критически опасны. Особенно, если оса (или пчела) укусит в язык. И надо максимально обезопасить детей - маленькому человеку укус более опасен», - уточнил специалист.

Гниненко посоветовал избегать подобных нежелательных контактов при обнаружении осиного гнезда или вызвать специалистов. Сбивать домик насекомых или обрызгать его пестицидом не нужно.

«Осы сами на вас не нападут, даже если гнездо будет рядом с вами. Надо не махать руками и не пытаться очень уж настойчиво вмешиваться в их жизнь. Но в любом случае, лучше избегать близкого соседства с ними», - подчеркнул биолог.

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