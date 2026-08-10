Большунов потерял надежду на возвращение в лыжные гонки

Лыжник Александр Большунов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выразил сомнение, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в обозримом будущем пересмотрит условия участия российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Своим мнением прославленный лыжник поделился в интервью РИА Новости, пишет "КП-Спорт".

Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций, касающиеся ограничений для российских атлетов. В пресс-службе FIS тогда заявили, что организация сохранит прежние правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон, а вопрос условий участия в соревнованиях сезона-2026/27 будет рассмотрен позднее. Очередное заседание руководящих органов FIS, на котором теоретически могли бы изменить критерии, запланировано на сентябрь.

Однако Большунов не питает иллюзий относительно исхода этого заседания. По его словам, решение вновь отложат — сначала на декабрь, затем на весну, и так будет продолжаться из года в год. «Уже никаких мыслей нет по этому поводу», — резюмировал спортсмен, признав, что верить в перемены и ждать их больше не имеет смысла.

Ситуация с допуском российских лыжников остаётся неопределённой уже несколько лет. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допускать российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе, однако в июле 2026 года FIS фактически сохранила запрет на сезон-2026/27, заявив, что текущая политика остаётся в силе. Член совета FIS Туве Дюрхауг прямо заявила, что организация не хочет возвращения России. Сам Большунов ранее объяснял, почему FIS до сих пор не сняла санкции: по его мнению, в федерации «будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было». В июльском интервью «КП Спорт» трёхкратный олимпийский чемпион также рассказывал, что пропускает сборы из-за ожидания пополнения в семье, но при этом признавал: «Международных соревнований всё равно нет».

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Большунов объяснил, почему FIS до сих пор не сняла санкции с России, а также о том, что FIS сохранила запрет для россиян на сезон-2026/27 и о том, что CAS обязал FIS допустить российских лыжников ко всем турнирам в нейтральном статусе.