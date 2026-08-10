Мурат Кумпилов обсудил будущее спорта Адыгеи с лидерами сборных республики

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

В живописной лесопарковой зоне майкопского «Мэздаха» состоялась знаковая встреча руководства Адыгеи с ведущими представителями республиканского спортивного сообщества. Инициатором мероприятия выступил Глава региона Мурат Кумпилов, который собрал не только действующих атлетов и заслуженных тренеров, но и руководителей, отвечающих за развитие физической культуры и спорта в республике.

В числе участников были зампред правительства – министр финансов Виктор Орлов, депутат Госдумы Мурат Хасанов, председатель профильного Комитета Мурат Дагужиев, а также руководители региональных федераций по спортивной борьбе, боксу и дзюдо. Присутствовали и директора спортшкол. Главными героями вечера стали, безусловно, сами спортсмены — призеры и победители первенств России, Европы и мира, а также их наставники.

В своем обращении к собравшимся Мурат Кумпилов подчеркнул, что успехи воспитанников адыгейских школ давно вышли за пределы региона, принося ему заслуженную известность на международной арене.

«Мы гордимся спортивными успехами воспитанников наших спортшкол, оказываем всяческую поддержку спорту высших достижений, поощряем лучших спортсменов и тренеров. Нам важно, чтобы молодежь Адыгеи была активно вовлечена в спортивное движение, росла здоровой и инициативной, брала пример с достойных атлетов республики, показывающих высокие результаты в спорте», - акцентировал руководитель республики.

Глава региона также пояснил, что возведение новых современных объектов и пропаганда активного образа жизни — это не просто дань моде, а стратегические шаги, нацеленные на увеличение продолжительности и повышение качества жизни людей. Все эти меры напрямую сопряжены с укреплением материально-технической базы спортивных школ.

Для понимания масштаба системы: сегодня в Адыгее функционирует 27 спортивных организаций, включая Центр подготовки, 10 спортшкол олимпийского резерва и специализированную школу для пара- и сурдлимпийцев. Общая численность воспитанников этих учреждений превышает 16,8 тысячи человек. Спортсмены совершенствуются в 42 спортивных дисциплинах под руководством 552 квалифицированных тренеров.

Председатель спорткомитета Мурат Дагужиев представил впечатляющую статистику: за прошлый год и первую половину текущего на чемпионатах Европы и мира атлеты Адыгеи завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды. Еще более весомым оказался результат во всероссийских стартах — 35 медалей высшего достоинства, 49 серебряных и 60 бронзовых. Знаковым событием стало первое общекомандное место на VI летней Спартакиаде молодежи России 2025 года среди регионов с населением до миллиона человек. К традиционным базовым видам Адыгеи (спортивная борьба, дзюдо, самбо, тяжелая атлетика, велоспорт, легкая атлетика, стрельба) в прошлом году добавились бокс и спорт слабослышащих.

Материальная поддержка — еще один важный аспект стратегии развития спорта в регионе. В 2025 году единовременные премии за высокие результаты получили 50 спортсменов и 25 наставников (общий фонд — 17,3 млн рублей). Тенденция усилилась в 2026 году: уже перечислено 14,6 млн рублей, которыми отмечены 64 атлета и 34 тренера.

Кульминацией встречи стала торжественная церемония награждения. Благодарности Главы республики удостоились старший тренер по пулевой стрельбе Анастасия Кравцова и директор спортшколы по тяжелой атлетике Рамазан Сиюхов. Звание «Мастер спорта международного класса» присвоено Алексею Калимуллину, главе регионального отделения Федерации практической стрельбы России. Обладателями звания «Мастер спорта России» стали боксер Грант Егиазарян, тяжелоатлеты Айдамир Биржев, Асхад Бгуашев, Роман Оглы и Астемир Ордоков, дзюдоисты Камилла Дзагалова с Темирланом Бесланеевым, а также велогонщицы Диана Гейко, Анастасия Бибик и Артем Гришко.

Обширным оказался список премированных. Помимо тяжелоатлетов Аслана Бзасежева, Асхада Бгуашева, Айдамира Биржева, Романа Оглы и дзюдоистов Дамира Меремова, Алия Датхужева, Рамазана Хидирова, Аслана Багова, в него вошли стрелки Александр Алифиренко, Юлия Башмакова и Мария Притула, самбист Амин Батмен, лучница Светлана Баранцева и борец Рустам Нехай. Премии получили и их наставники: Сергей Алифиренко, Бислан Ассакалов, Адам Делока, Хамед Кубов, Аслан Сиюхов и Адам Цевгош.

В финале мероприятия глава региона провел неформальный разговор с собравшимися, обсудив перспективы развития спорта высших достижений. Он пожелал спортсменам новых рекордов во славу Адыгеи и России. Тренеры и атлеты ответили Мурату Кумпилову благодарностью за неизменное внимание к вопросам развития спорта и помощь талантливым спортсменам.