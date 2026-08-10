«Нет формулы успеха»: Роднина — о том, станет ли Загитова великим тренером

Ирина Роднина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала не делать поспешных выводов относительно тренерского потенциала Алины Загитовой. В беседе с RT прославленная фигуристка отметила, что оценивать задатки олимпийской чемпионки в новой роли пока преждевременно, и предостерегла от сравнительного анализа с другими специалистами, пишет "КП-Спорт".

По словам Родниной, в тренерской профессии не существует универсальной формулы превращения в успешного наставника. Она напомнила, что среди ведущих специалистов есть как те, кто сам добился в спорте больших высот, так и те, чья собственная карьера не была столь блестящей. Ориентироваться исключительно на наличие регалий и медалей, по мнению депутата Госдумы, было бы ошибочно.

Роднина также обратила внимание на специфику карьерного пути Загитовой. Фигуристка завершила выступления достаточно рано, поэтому у неё нет большого соревновательного опыта, который обычно нарабатывается годами. В то же время, как подчеркнула трёхкратная олимпийская чемпионка, Загитова всегда была исполнительной и талантливой спортсменкой, добивавшейся результата благодаря трудолюбию и природным данным. Теперь, по словам Родниной, только время покажет, какой личностью раскроется Загитова в новом амплуа, и ей необходимо дать возможность спокойно работать без излишнего давления извне.

Высказывания Ирины Родниной прозвучали на фоне общественного интереса к тренерским перспективам Алины Загитовой, которая завершила соревновательную карьеру в 2019 году. В августе 2026 года стало известно об открытии собственной школы фигурного катания Загитовой. Ранее, в конце июля, хореограф Иван Ригини усомнился в тренерских способностях фигуристки из-за её непродолжительной карьеры, на что Светлана Журова заявила, что оценивать Загитову преждевременно. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также призвала не критиковать Загитову заранее, отметив, что все специалисты когда-то начинали с нуля, и напомнила, что в 24 года у спортсменки пока не может быть большого багажа знаний в новой роли.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Тарасова и Роднина оценили открытие школы Алины Загитовой, а также о том, что Светлана Журова вступилась за Загитову, заявив, что выводы о её тренерских способностях делать рано и о том, что Роднина объяснила, для чего Загитова посетила матч московского «Динамо».