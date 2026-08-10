Президент России Путин рассказал, о чем мечтает

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал о своей мечте. Он заявил, что мечтает о красивой архитектуре, способствующей развитию страны и улучшению качества жизни граждан. Об этом стало известно из речи политика во время встречи со специалистами по устройству городской среды в Бурятии.

«Наши с вами планы и мечты совпадают полностью. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы наша с вами эпоха была отмечена не какими-то серыми, маловыразительными архитектурными, может быть, и дешевыми, может быть, и нужными, но маловыразительными произведениями», — резюмировал Путин в разговоре с урбанистами.

Путин отметил, что урбанисты помогают улучшать архитектуру Дальнего Востока. Однако существуют еще проблемы. В частности, в сфере общественного транспорта. Путин призвал больше внедрять искусственный интеллект в развитие в этой отрасли.

Ранее KP.RU рассказал, что для него значит «победа». Президент коротко и емко высказался на этот счет.