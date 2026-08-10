Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината в Бурятии. Церемония прошла в формате видеоконференции.

Во время старта работ Путин скомандовал о начале запуска предприятия. После этого на площадке предприятия с тяжелым шумом начали работать агрегаты. Президент похвалил команду горнообогатительного комбината, поздравив со стартом.

Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кижингинском районе Бурятии. Продукция, производящаяся на предприятии, используется в авиационной, космической, лазерной и атомной сферах. Мощность рудопереработки на предприятии, ориентировочно, составит 30 тысяч тонн.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу Бурятии. Глава государства также провел заседание президиума Госсовета России по развитию общественного транспорта.