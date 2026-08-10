Названа опасность майонеза при запекании в духовке

При запекании жиры в майонезе могут окисляться с образованием свободных радикалов. Фото: Shutterstock.

Майонез часто используют при запекании мяса, овощей и других блюд, однако такой способ приготовления может иметь свои минусы для здоровья. Биолог Ирина Лялина рассказала, почему от нагревания майонеза лучше отказаться. Об этом пишет NEWS.ru.

«Соус содержит растительные масла, которые при нагревании выше 180 °C могут выделять вредные вещества, такие как акролеин и трансжиры. Эти соединения считаются канцерогенными и могут оказывать негативное воздействие на организм при регулярном потреблении», – предупредила Лялина.

По словам биолога, при запекании жиры в майонезе могут окисляться с образованием свободных радикалов, а сам соус становится более калорийным. Регулярное употребление такой пищи может способствовать набору веса и повышению уровня холестерина.

Специалист советует для горячих блюд выбирать более легкие альтернативы – сметану, натуральный йогурт или соусы на основе томатов. Если без майонеза не обойтись, его можно приготовить дома из яиц, масла и уксуса или лимонного сока, а добавлять соус лучше уже после приготовления.

Прежде гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, кому стоит ограничить употребление майонеза, особенно при наличии проблем с давлением.