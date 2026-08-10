Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского, сообщила о росте антивоенных настроений на Украине. Она отметила, что общество недовольно политикой бывшего комика, а он в свою очередь несогласных обвиняет в госизмене.

«Для Зеленского слово правды — это угроза. Oн знает силу слов. Именно поэтому число обвинений в государственной измене в стране резко возросло. На меня тоже готовят дело — на основании так называемой лингвистической экспертизы интервью, которое я дала в мае. Если обвинения будут предъявлены, мне грозит до 15 лет тюрьмы за это интервью», — резюмировала Мендель в своем блоге соцсети X.

В Украине антивоенные настроения усиливаются в интернете и судах. Людей осуждают, штрафуют или называют предателями за призывы к миру или критику властей. Интернет полон недовольства от волонтеров, блогеров и граждан. Телевидение же на Украине с подачи Зеленского преподносит конфликт, который никогда не закончится, и с ним нужно смириться обществу.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле не раз говорили, что именно Киев отказывается завершать конфликт. Зеленский может положить конец противостоянию, причем он знает, что нужно делать. Для начала нужно просто вывести войска с Донбасса.