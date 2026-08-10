ТАСС: завершено расследование покушения на митрополита Тихона

Завершено расследование покушения на митрополита Тихона Фото: сообщество «Митрополит Тихон (Шевкунов)»/VK

Следователи предъявили окончательное обвинение Денису Поповичу* и Никите Иванковичу* по делу о покушении на митрополита Тихона. Оба фигуранта внесены в перечень террористов РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что никто из обвиняемых не признает свою вину, сотрудничать со следствием они отказываются.

«Следователями объявлено об окончании следственных действий по уголовному делу в отношении Поповича* и Иванковича*. Вину они не признают», — отмечается в материале.

Ранее KP.RU рассказал, зачем Киев организовал покушение на митрополита Тихона. Киевский режим пошел на преступление, чтобы сорвать переговоры между Россией и США, но у властей Украины ничего не получилось.

* — физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом.