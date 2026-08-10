В Тамбовской области открыли памятник преподобному Силуану Афонскому. Фото: РВИО

В рабочем поселке Новая Ляда Тамбовской области прошла церемония открытия памятника преподобному Силуану Афонскому. Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

«Дата мероприятия была выбрана не случайно - 10 августа Православная церковь чтит Собор Тамбовских святых - праздник тех, чей земной путь и духовный подвиг были связаны с Тамбовской землей», - говорится в материале.

Фото: РВИО

Участие в мероприятии также принял советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. Он подчеркнул, что преподобный Силуан Афонский является одним из подвижников XX века, почитаемых РПЦ. Открытие памятника также проходит в год 160-летия со дня рождения священнослужителя.

Памятник Силуану Афонскому станет новым местом притяжения для паломников и туристов, которые интересуются духовным наследием Тамбовской области.

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