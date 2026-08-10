Алексей Дюмин прокомментировал заседание Президиума Госсовета по транспорту

Секретарь Государственного совета Российской Федерации Алексей Дюмин. Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

10 августа в Улан-Удэ Президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета по развитию общественного транспорта. Об этом рассказал секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Он же подвел итог совещания.

«На заседании Президиума Государственного Совета Владимир Владимирович Путин обозначил ключевые направления развития общественного транспорта в стране. Подчеркнул, что важно не только обновлять парк автобусов и трамваев, но и обеспечивать людям бесперебойное транспортное обслуживание с четким соблюдением расписания. Развитие общественного транспорта Глава государства назвал одной из важнейших задач региональных и муниципальных властей», — резюмировал секретарь Госсовета.

Комиссия Госсовета «Эффективная транспортная система» совместно с Правительством и регионами подготовила предложения для Президиума. Они включают выделение части дорожных фондов на развитие общественного транспорта и расширение использования целевых субсидий для регионов, позволяя им развивать сопутствующую инфраструктуру, резюмировал Дюмин.

Он подчеркнул, что был еще один важный вопрос, который обсуждался на Президиуме. А именно создание института гарантирующего перевозчика. В каждом регионе должно быть определено транспортное предприятие для обеспечения не менее 30% рынка пассажирских перевозок, закончил Дюмин. Он отметил, что результатом будет повышение качества работы общественного транспорта как в больших городах, так и небольших поселениях.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин обозначил главные вопросы по развитию общественного транспорта. Также он призвал активнее использовать искусственный интеллект для прорыва в этой сфере.