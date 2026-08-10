В России высмеяли санкции Канады: «Пустое позерство»

Посол Степанов: Очередные санкции Канады могут только позабавить. ФОТО: Chad Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свежие ограничительные меры Оттавы лишены практического смысла и способны разве что позабавить. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Очередной санкционный жест Оттавы может только позабавить. В кабинете премьер-министра Марка Карни понимают, что такого рода акции не имеют практического наполнения. И знают, что в России на это внимания не обращают. Пустое позерство. Ничего нового», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее канадский МИД объявил о введении санкций против компании Streit Group, выпускающей бронеавтомобили. Причиной названа якобы связь производителя с Россией. В документе утверждается, что продукция фирмы якобы задействована в рамках спецоперации на Украине, хотя, согласно данным с сайта предприятия, его головной офис расположен в ОАЭ.

При этом в июне Россия закрыла въезд в страну для 103 канадских граждан в ответ на санкции Оттавы.