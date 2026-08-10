На Западе развеяли мечты Киева о скором «производстве» Patriot: потребуется несколько лет

FT: Украине потребуются годы для производства Patriot. Фото: Yoshio Tsunoda/GLOBAL LOOK PRESS

Налаживание производства зенитных ракетных систем Patriot на Украине может растянуться на несколько лет. Об этом пишет издание Financial Times.

По оценке издания, на согласование технологического трансфера и создание сертифицированной логистики у Киева уйдут годы.

В то же время Financial Times обращает внимание на недавнее интервью Дональда Трампа. Президент США тогда усомнился в целесообразности лицензионного соглашения. При этом украинские чиновники и производители, как отмечается, намерены продолжать работу над его реализацией.

По мнению авторов статьи, подписание соглашения якобы способно стимулировать партнеров отдать Киеву свои запасы ракет Patriot, зная, что их восполнение уже предусмотрено.

Тем временем издание Telegraph выдвинуло свою точку зрения по этому вопросу. Как отмечает газета, Трамп, недавно заявлявший Владимиру Зеленскому о «готовности» передать лицензию на Patriot, в итоге отказался от обещания.